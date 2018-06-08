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هيئة مكتب "الأعلى للثقافة" تناقش الترتيبات النهائية لاجتماع المجلس

الجمعة 08/يونيو/2018 - 06:59 ص
هيئة مكتب الأعلى للثقافة تناقش الترتيبات النهائية لاجتماع المجلس
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شيماء احمد
 

عقد أمس الخميس ٧ يونيو اجتماع هيئة مكتب المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة وذلك لمناقشة الترتيبات النهائية لانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة المقرر يوم الثلاثاء المقبل١٢ يونيو ٢٠١٨، لمناقشة التقارير الدورية التي يعدها الأمين العام تمهيدًا لعرضها على المجلس.


حضر الاجتماع دكتور سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ودكتور صلاح فضل والسفير عبد الرؤوف الريدي والدكتور فوزي فهمي ودكتور جابر عصفور ودكتور محمد نور فرحات ودكتور مصطفي الفقي. 



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