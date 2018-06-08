مدافع روسيا يهدد محمد صلاح قبل كأس العالم

هدد إليا كوتيبوف، مدافع المنتخب الروسي، نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، قبل المباراة المرتقبة بين روسيا ومصر، في المونديال.





وقال كوتيبوف، عندما سئل عن الطريقة التي سيستخدمها لإيقاف محمد صلاح: "على سبيل المثال، مثل سيرجيو راموس، لقد أظهر طريقة من الطرق التي نستطيع بها إيقاف صلاح".





وأضاف: "لن أقول أنني كنت مستاء عندما أصيب صلاح في نهائي دوري الأبطال، لكنني أتمنى له الشفاء العاجل".





وأشار مدافع سبارتاك موسكو الروسي، إلى أنه لا يخشى مواجهة لويس سواريز، مهاجم أورجواي، وقال: "هل أخشى لدغات لويس سواريز؟ لا، إذا لزم الأمر من الممكن أن أضربه بنفسي".





وبشأن الخسارة أمام النمسا ضمن الاستعدادا للمونديال، علق قائلا: "النمسا تغلبت على ألمانيا، هل يملكون فريقا سيئا أو هل تعتقدون أنه فريق ضعيف؟، هل تركيا فريق سيئ؟، خسرنا أمام النمسا وخسرت ألمانيا أمامهم أيضًا، هل يمكننا أن نقول أن ألمانيا سيئة؟".



