غانا تنتفض أمام أيسلندا استعدادا للمونديال

أخفق منتخب أيسلندا لكرة القدم، في تحقيق فوز معنوي كان في حاجة إليه قبل التوجه إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي ستنطلق يوم الخميس القادم.





وفرط المنتخب الآيسلندي، في تقدمه 2-0، أمام ضيفه منتخب غانا، ليسقط أمامه في فخ التعادل 2- 2، في مباراتهما الودية التي جرت مساء الخميس، بالعاصمة الأيسلندية ريكيافيك.





انتهى الشوط الأول بتقدم أيسلندا بهدفين نظيفين حملا توقيع كاري أرانسون وألفريد فينيوجاسون في الدقيقتين السادسة و40.





وانتفض المنتخب الغاني، الذي عجز عن التأهل لكأس العالم، في الشوط الثاني، بعدما أحرز نجماه كاسيم نوهو، وتوماس بارتي هدفين في الدقيقتين 66 و87.





وواصل المنتخب الملقب بـ(النجوم السوداء) عروضه القوية أمام المنتخبات المتأهلة لكأس العالم، بعدما سبق له التغلب على مضيفه المنتخب الياباني 2- 0، الشهر الماضي.





يذكر أن منتخب أيسلندا، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم، يلعب في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا.



