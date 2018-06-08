تعرف على موعد عرض برنامج عمرو أديب الجديد على قناة "mbc pro"
الجمعة 08/يونيو/2018 - 06:28 ص
تداولت أنباء عن موعد انطلاق برنامج الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc pro" وذاك بعد الإعلان عن تعاقد أديب مع شبكة "mbc".
وتقرر عرض البرنامج بشكل مبدئي في الأول من سبتمبر المقبل، لكن يبقى من الوارد حدوث تعديلات أخرى على الموعد.
كان أديب، وقع رسميًا مع مجموعة "mbc" لتقديم برنامج أسبوعي عبر شاشتها، كما تم التعاقد بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ.
المزيد عن: نجوم الفن موعد عرض مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن عمرو اديب سينما دراما برنامج بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن Mbc live stream