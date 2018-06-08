تعرف على موعد عرض برنامج عمرو أديب الجديد على قناة "mbc pro"

تداولت أنباء عن موعد انطلاق برنامج الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc pro" وذاك بعد الإعلان عن تعاقد أديب مع شبكة "mbc".









وتقرر عرض البرنامج بشكل مبدئي في الأول من سبتمبر المقبل، لكن يبقى من الوارد حدوث تعديلات أخرى على الموعد.





كان أديب، وقع رسميًا مع مجموعة "mbc" لتقديم برنامج أسبوعي عبر شاشتها، كما تم التعاقد بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ.







