عاجل.. "فيسبوك" تعترف بخطأ كارثي يخص منشورات المستخدمين

اعترفت شركة فيسبوك المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر، بأن خللا فنيا أصاب موقعها تسبب في تحويل الملايين من منشورات المستخدمين من خاصة إلى عامة.





وذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" الأسترالية أن الخطأ الفني الذي أصاب فيسبوك حول منشورات 14 مليون مستخدمًا من منشورات خاصة لا يمكن سوى للأصدقاء رؤيته والتفاعل معها إلى منشورات عامة متاحة لجميع المستخدمين، وأضافت الشركة أنه تم التعامل مع المشكلة ومعالجتها - حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك".





وأوضحت الشركة أن الخطأ أسفر عن قيام الموقع بشكل أوتوماتيكي باقتراح جعل المنشورات عامة، حتى مع قيام المستخدم بتحديد ظهور منشوراته للأصدقاء فقط، وإن لم يلحظ المستخدم التغيير التلقائي الذي يتم تطبيقه على خصوصية منشوراته، يتم تحويل المنشور بشكل أوتوماتيكي إلى الوضع عام، ليتمكن بذلك جميع مستخدمي فيسبوك من رؤيته.





وأوضح إيرين إيغان، رئيس قسم الخصوصية في فيسبوك، أن الخطأ الفني لم يؤثر على المنشورات القديمة، كما أن إدارة فيسبوك أرسلت إشعارات للمستخدمين المتضررين من الخطأ، وطلبت منهم مراجعة خصوصية منشوراتهم.





وقالت "فيسبوك"، إنها أبرمت شراكات لتبادل البيانات مع شركات صينية، من بينها هواوي، التي تضعها الاستخبارات الأمريكية في قائمة المهددين لأمن الولايات المتحدة القومي.