ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. القبض على الإرهابي "يحيى الأسطى" مسؤول الملف الأمني بالقاعدة في ليبيا (صورة)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 06:16 ص
عاجل.. القبض على الإرهابي يحيى الأسطى مسؤول الملف الأمني بالقاعدة في ليبيا (صورة)
الجيش الليبي
طباعة
 

أعلنت الصفحة الرسمية للناطق باسم القيادة العامة الليبية العقيد أحمد المسماري، عن تمكن غرفة عمليات الكرامة في ليبيا، برئاسة اللواء عبد السلام الحاسي، من إلقاء القبض على الإرهابي يحيى الأسطى عمر، المسؤول عن الملف الأمني في تنظيم القاعدة "أبو سليم" الإرهابي.

وكان القوات الليبية، قد ألقت القبض القبض على "الأسطر"، والشهير بـ"أبو سليم"، خلال تواجده الفترة الماضية في طرابلس. 

وأكدت الغرفة أن ذلك بِناءً على عملية نوعية محكمة تمكنت من القبض على أبرز قيادات التنظيم.
عاجل.. القبض على الإرهابي "يحيى الأسطى" مسؤول الملف الأمني بالقاعدة في ليبيا (صورة)
المزيد عن: يحيى الاسطى ليبيا عاجل تنظيم القاعدة الملف الامني الجيش الليبي اخبار عاجلة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 7:30:01 AM