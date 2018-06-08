عاجل.. القبض على الإرهابي "يحيى الأسطى" مسؤول الملف الأمني بالقاعدة في ليبيا (صورة)





أعلنت الصفحة الرسمية للناطق باسم القيادة العامة الليبية العقيد أحمد المسماري، عن تمكن غرفة عمليات الكرامة في ليبيا، برئاسة اللواء عبد السلام الحاسي، من إلقاء القبض على الإرهابي يحيى الأسطى عمر، المسؤول عن الملف الأمني في تنظيم القاعدة "أبو سليم" الإرهابي.





وكان القوات الليبية، قد ألقت القبض القبض على "الأسطر"، والشهير بـ"أبو سليم"، خلال تواجده الفترة الماضية في طرابلس.





وأكدت الغرفة أن ذلك بِناءً على عملية نوعية محكمة تمكنت من القبض على أبرز قيادات التنظيم.