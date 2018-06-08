عاجل.. الرئيس الفرنسي يهدد "ترامب" قبل اجتماع "السبع الكبار" في كندا





هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإمكانية توقيع المشاركين بقمة مجموعة "السبعة الكبار"، اتفاقيات سداسية (بين 6 دول)، بدون الولايات المتحدة.





ودون "ماكرون" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الجمعة: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لا يكون ضد العزلة، ونحن لسنا ضد توقيع اتفاقات بين ست دول".





وستجري قمة مجموعة "السبع الكبار" من 8 إلى 9 يونيو المقبل بمحافظة كويبيك الكندية، على خلفية خلافات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وبقية المشاركين في الاجتماع، إثر القيود الأحادية الجانب، التي فرضتها واشنطن على الصادرات الأوروبية من الفولاذ والألومنيوم.





جدير بالذكر أن مجموعة الدول "الثمان الكبار" تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبار" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمة سوتشي، واجتمعت في بروكسل من دون مشاركة روسيا، وذلك على خلفية أحداث القرم.





وتضم مجموعة "السبع الكبار" حاليا كلا من ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا.



