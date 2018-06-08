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زوج روزينا لاذقاني يصفعها على وجهها.. وصدمة بحياة نيكول سابا في المسلسل الرمضاني "الهيبة العودة"

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:57 ص
زوج روزينا لاذقاني يصفعها على وجهها.. وصدمة بحياة نيكول سابا في المسلسل الرمضاني الهيبة العودة
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شيماء احمد
 


شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "الهيبة العودة"، بدء الحملة الانتخابية لناظم العالي، حيث أقام مؤتمرًا لأهالي الهيبة يتحدث فيه عن وعوده إذا انتخبوه في البرلمان، وبمجرد وصول جبل "تيم حسن" ورجاله يسكت الجميع عن الحديث ويمشي الأهالي من المكان.


فيما تسمع سمية "نيكول سابا" حديث أم علي مع زوجها بأنها تتوقع أن هناك اتفاق بين الست ناهد وجبل بأن تحمل سمية منه ثم يطلقها، وبمجرد أن تسمع سمية هذا الحديث تنهار في البكاء وتظن أنه صحيحًا وتبدأ في تغيير معاملتها لجبل.


بينما يرى جبل صورة رجل غريب أثناء بحثه في صور عرسه، ولم يتعرف عليه أبو علي أو شاهين، فيطلب منه الأخير أن يأخذ الصورة ليعبث وراءها.


وتستمر الشجارات بين منى وزوجها بعدما سمعته يبتز إحدى طلابه، فتوجه له الاتهامات أنه يعطي حكم ومواعظ وهو لايفعل بها، وأن عائلتها التي يعايرها بها دائمًا هم أفضل منه ومن جشعه، فيصفعها على وجهها.


المسلسل هو الجزء الثاني من "الهيبة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وتدور أحداثه قبل الجزء الأول لمعرفة أسباب الصراع والقسوة التي وصل إليها جبل، وهو من بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، ومن إخراج سامر البرقاوي.



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