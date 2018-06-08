ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التيار الديمقراطي يدعو رئيس الدولة للتدخّل لحلّ الأزمة السياسيّة في البلاد

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:51 ص
التيار الديمقراطي يدعو رئيس الدولة للتدخّل لحلّ الأزمة السياسيّة في البلاد
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
أطلق التيار الديمقراطي مبادرة سياسية تتمثل في الرجوع إلى الفصل 99 من الدستور من خلال دعوة رئيس الجمهورية للتدخل مباشرة لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك بمطالبة مجلس نواب الشعب لإعادة النظر في منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد وتحميل حكومة الشاهد مسؤوليتها في تقييم الأداء الحكومي وإيجاد الحلول الضرورية.
ودعا أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لعدم إقحام المشاكل العائلية في أمور الدولة.
وقال الشواشي إن البلاد تعيش الفوضى والعبث السياسي.

المزيد عن: رو أشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 6:10:03 AM