التيار الديمقراطي يدعو رئيس الدولة للتدخّل لحلّ الأزمة السياسيّة في البلاد

أطلق التيار الديمقراطي مبادرة سياسية تتمثل في الرجوع إلى الفصل 99 من الدستور من خلال دعوة رئيس الجمهورية للتدخل مباشرة لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك بمطالبة مجلس نواب الشعب لإعادة النظر في منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد وتحميل حكومة الشاهد مسؤوليتها في تقييم الأداء الحكومي وإيجاد الحلول الضرورية.

ودعا أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لعدم إقحام المشاكل العائلية في أمور الدولة.

وقال الشواشي إن البلاد تعيش الفوضى والعبث السياسي.



