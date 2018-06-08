أكثر من 3000 تونسي مفقود جرّاء الهجرة غير الشرعية

قدّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عدد التونسيين المفقودين جرّاء الهجرة غير الشرعية منذ 2011 إلى الآن، بأكثر من 3000 شخص.

واعتبر رئيس المنتدى مسعود الرمضاني، أن الحكومات المتعاقبة لم تأخذ بعين الاعتبار المسائل الاقتصادية والاجتماعية ممّا تسبب في أمور كارثية.

واكد الرمضاني خلال وقفة تضامنية مع أهالي ضحايا حادثة غرق مركب للمهاجرين خلسة في قرقنة، أن وقفتهم تُمثل رسالة إدانة للسياسات الأوروبية تجاه تونس بتشديدها إجراءت الهجرة وحصرها فقط في هجرة الأدمغة، التي تحتل فيها تونس المرتبة الثانية عالميا بعد سوريا.