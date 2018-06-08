نحو وضع كـــل مراكب الصيــد تحت رقابـة الأقمــــار الصناعيـــة

أعلن عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري أن 400 من أصل 900 مركب صيد في الأعماق تم ربطها بنظام مراقبة تحركات أسطول الصيد عبر الأقمار الصناعية. وتابع في تصريح لـ «الشروق» أن هذا النظام الذي يعتمد على جهاز طوفي Balise يثبّت على ظهر المركب يهدف أساسا الى ضمان سلامة البحارة من خلال سرعة عمليات النجدة في حالات الغرق أو الضياع في عرض البحر الى جانب مكافحة كل أشكال الصيد العشوائي وتأمين توازن المصالح بين الصيد الساحلي والصيد في الأعماق.

ولاحظ في المقابل أن وضع تحركات أسطول الصيد تحت المراقبة على مدار الساعة يمثل أيضا أداة وقائية ناجعة لمنع استخدام مراكب الصيد في الأنشطة غير المشروعة وأساسا التهريب وتنظيم رحلات الهجرة السرية رغم أن شبكات "الحرقان" عادة ما تستخدم وسائلها الذاتية من خلال اقتناء مراكب أو الاستيلاء عليها. وأشار عبد الله الرابحي الى أن الحكومة وفرت حوافز هامة لتشجيع البحارة على الانخراط في هذا النظام منها إعفاء الأجهزة الطرفية من الأداء الجمركي.

كما لاحظ أن نظام الأقمار الصناعية يتيح مراقبة تحركات أسطول الصيد لوحدات الجيش والأمن الوطنيين وذلك الى جانب قاعة العمليات المركزية التي تم إحداثها في مقر الإدارة العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة، مشيرا الى حرص وزارة الفلاحة بالتعاون مع كل الأطراف المعنية على استكمال تصميم هذا النظام الجديد تدريجيا على كل مراكب الصيد في الأعماق.