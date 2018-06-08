حول مادة جيلاتين الخنزير في الياغورت: وزارة الفلاحة توضح

أوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مادة الجيلاتين هي مستخلص حيواني يقع استعماله لأغراض تقنية كمخثر سواء في مؤسسات تصنيع المواد الغذائية أو في الاستعمال المنزلي في الطبخ أو لإعداد الحلويات ، وذلك في أول رد على استفسارات حول حقيقة استعمال مادة الجيلاتين مستخلصة من لحم الخنزير في الياغورت.

وبينت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مؤسسات إنتاج وتحويل وتعليب المواد الغذائية ذات أصل حيواني تخضع إلى المصادقة الصحية البيطرية وأن المصالح البيطرية تتولى القيام بمعاينة ومراقبة دورية للتثبت من سلامة وجودة ومكونات المنتوج.

وأفادت أنه على إثر ما راج، تم تشديد المراقبة على هذه المؤسسات والتركيز خاصة على مكونات المنتوج مضيفة انه تبين أنه لا يتم استعمال مادة الجيلاتين المستخلصة من لحم الخنزير في الياغورت وأن استعمال جيلاتين من أصل بقري يقتصر على بعض المستحضرات اللبنية ذات التركيبة الرغوية “texture mousseuse” مشددة على أنه يتم التنصيص عليها في تأشيرة المنتوج.

وأكدت الوزارة أن مادة الجيلاتين لا تشكل أي خطر على صحة المستهلك حسب المعايير الدولية وأنها تُروج في المساحات الكبرى وفي نقاط البيع بالتفصيل مضيفة أن استعمالها لا يشكل أي خطر على صحة المستهلك وانها مادة يتم تسويقها في بلدان العالم منذ الثلاثينات من القرن الماضي.

واشارت الى أن توريد هذه المادة يخضع كمادة أولية إلى المراقبة الصحية البيطرية الحدودية طبقا للقانون عدد 24 لسنة 99 ووفقا للمعايير الصحية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية الذي قالت انه يسمح بتوريد مادة الجيلاتين ذات أصل بقري للبلاد التونسية مصحوبة بشهادة صحية تثبت سلامة المنتوج ومطابقته للمواصفات العالمية.