وزير التربية ينفي ما يروج بشأن تسريب اختبارات اليوم الأول من الدورة الرئيسية لامتحان باكالوريا 2018

نفى وزير التربية حاتم بن سالم الخميس ما يروج بشأن تسريب اختبارات اليوم الأول من الدورة الرئيسية لامتحان باكالوريا 2018، قائلا إن "امتحانات الدورة الرئيسية تسير على أحسن ما يرام، ويسهر على تأمينها 140 الفا من اساتذة وقيمين وإداريين، ولا سبيل الى التشكيك من اي طرف كان في شفافية سيرها او في نزاهة القائمين عليها".

ولاحظ الوزير في تصريح اعلامي بالعاصمة على هامش توقيع اتفاقية شراكة لتمويل مشروع دعم جودة اساسيات التعليم المدرسي، النجاح التام، وفق تقديره، للإجراء الجديد الذي تم تطبيقه والمتعلق بتحجير اصطحاب كل الالات الالكترونية لمراكز الامتحان، مثمنا دور الاولياء وحرصهم على توعية ابنائهم بالابتعاد على كافة محاولات الغش، واصطحابهم الى المعاهد وتهيئتهم نفسيا لإجراء الامتحان في ظروف مريحة، وهو ماساهم في معاضدة جهود الوزارة الرامية الى انجاح السنة الدراسية.

وأفاد انه تم في اليوم الاول من الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا التي انطلقت أمس الاربعاء، تسجيل 35 محاولة غش بكامل جهات الجمهورية.

وفي ما يخص حرمان ثلاث فتيات من اجراء امتحان الباكالوريا بمعتمدية بوحجلة بولاية القيروان، بسبب تأخرهن عن موعد انطلاق الامتحان نظرا لبعد المسافة الفاصلة بين المعهد ومكان إقامتهن، أكد بن سالم انه قانونيا لا يمكن انقاذ الموقف بتمكين الفتيات من اجراء الاختبار في وقت آخر، نظرا لوجوب توفر لجنة مختصة لاعداد مواضيع بديلة يقع تمريرها الى لجنة اخرى لمراقبتها، قائلا انه "يجب على كل شخص تحمل مسؤوليته ولابد من التواجد امام مراكز الامتحان في الاوقات المضبوطة تفاديا لمثل هذه الاشكاليات".

يذكر ان الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي دعا في تصريح ل(وات) أمس الاربعاء، الى فتح تحقيق في نشر نسخة من امتحان الفلسفة بعد فقط خمس دقائق من انطلاقه، وصفها "بنسخة مظلمة وكأنها اتخذت خلسة ليلا أو في الصباح الباكر قبل موعد انطلاق الاختبارات"،

لافتا الى أن وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي قادرة على البحث عن الهوية الرقمية لأول من أنزل صورة موضوع الاختبار المسرب عبر شبكة التواصل الاجتماعي.