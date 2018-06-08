صدور قرار تجديد ثلث أعضاء هيئة الانتخابات بالرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 بتاريخ 5 جوان الحالي، قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 ماي 2018 والمتعلق بفتح باب الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتتعلق هذه الترشحات بثلاثة أصناف، وهي مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، وقاض إداري، ومختص في المالية العمومية، ويفتح أجل تقديم الترشحات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي 20 يوما.

ويشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صفة الناخب، وسن لا تقل عن 35 سنة، والنزاهة والاستقلالية والحياد، والكفاءة والخبرة، وأن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية.

كما يشترط في المترشحين، عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمل أية مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة، وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد

أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع، هذا مع اشتراط اشتراط خبرة لا تقل عن عشر سنوات في الاختصاص.

وصدر في نفس العدد من الرائد الرسمي، قرار رئيس مجلس نواب الشعب المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لتجديد تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك لضبط المترشحين وترتيبهم ولتقييم الكفاءة والخبرة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجهت في شهر ديسمبر الماضي، مراسلة إلى مجلس نواب الشعب، لإعلامه بالاختصاصات محل التجديد صلب مجلس الهيئة، وذلك بعد إجراء قرعة تجديد ثلث تركيبتها يوم 23 نوفمبر المنقضي والتي أفضت إلى مغادرة ثلاثة أعضاء وهم نجلاء براهم وأنور بن حسن ورياض بوحوش.



