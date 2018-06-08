وزارة المرأة تكشف عن الشعار الذي اختارته لحدث "2018 : تونس عاصمة للمرأة العربية"

كشفت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عن صورة الشعار الذي أنجزته لحدث اختيارها عاصمة للمرأة العربية لسنة 2018 من قبل جامعة الدول العربية.

وتضمن هذا الشعار الذي صمم باللونين الأحمر والازرق اللازوردي على خلفية بيضاء، عبارة "2018 : تونس عاصمة للمرأة العربية"، مزوقة برسم

للخمسة التونسية الشهيرة أو المعروفة بيد فاطمة.

ويعكس اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية الذي تم، على هامش احتضان تونس للدورة الـ37 للجنة المرأة العربية من 28 فيفري إلى 2 مارس 2018، الإرادة السياسية الوطنية الداعمة لمكاسب المرأة في جميع المجالات التشريعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، حسب بلاغ لوزارة المرأة.

وذكر البلاغ أن تونس تترأس المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية للفترة من مارس 2018 الى فيفري 2019



