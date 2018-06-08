البنك العالمي يمنح تونس 140 مليون دولار لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بست ولايات

منح البنك العالمي تونس ، 140 مليون دولار ( 360 مليون دينار) لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بست ولايات مما سيساعد زهاء 3500 فلاحا على اعتماد فلاحة اكثر نجاعة.

ووقع اتفاقية التمويل وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري والممثل المقيم للبنك العالمي بتونس طوني فرهايجن علما وان المشروع يحتاج الى اجمالي تمويلات بقيمة 171،700 مليون دولار ويهدف الى اعادة هيكلة شبكات الري بولايات بنزرت وباجة وجندوبة ونابل وسليانة وصفاقس.

ويرنو المشروع كذلك الى تقليص نسبة ضياع مياه الري التي تصل احيانا الى 40 بالمائة من الكميات التي يتم ضخها وتقنين امدادات المياه .

وستسدد تونس قرض البنك العالمي على امتداد 28 سنة مع 6 سنوات ونصف امهال و نسبة قائض في حدود 0،7 بالمائة وفق البيانات المتعلقة بوثيقة القرض.

وستنفذ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المشرةع خلال الفترة 2018-2023 من خلال تمويل عمليات تجديد انظمة الري بهدف رفع نجاعتها وارساء الظروف الملائمة لتطوير القطاع الفلاحي.

ويسعى القائمون على المشروع الى مساعدة زهاء 3500 فلاحا الى التوجه الى قطاعات فلاحية اكثر نجاعة ورفع المردودية وتسهل النفاذ الى الاسواق .

ويقدم مشروع تكثيف المناطق السقوية حزمة منح ستمكن الفلاحين المحليين من استثمار انشطتهم في قطاعات ذات قيمة مضافة ومنح اخرى مخصصة للاستثمار في البني التحتية التي يمكن ان تساعد على رفع الانتاج.

وشدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ان هذا المشروع يندرج في اطار توجهات الوزارة لتعصير القطاع الفلاحي.