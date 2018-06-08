مصطفى بكري: البرلمان مستهدف وهناك محاولات لاستقطاب بعض النواب



وأوضح في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الخميس، أن "عبدالعال" تحدث عن المال الساخن، ومراكز التدريب، والدعوات التي تثير علامات استفهام، ما يعني أن المجلس مستهدف.



وأشار إلى أن المجلس له دور مهم في التشريع، وهو علامة مهمة على استقرار مؤسسات الدولة المصرية.

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان المصري مستهدف، وكانت هناك محاولات لاستقطاب بعض النواب، وهذا تحدث عنه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بصراحة.