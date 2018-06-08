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مصطفى بكري: البرلمان مستهدف وهناك محاولات لاستقطاب بعض النواب

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:46 ص
مصطفى بكري: البرلمان مستهدف وهناك محاولات لاستقطاب بعض النواب
الإعلامي مصطفى بكري
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نعيم يوسف
 
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان المصري مستهدف، وكانت هناك محاولات لاستقطاب بعض النواب، وهذا تحدث عنه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بصراحة.

وأوضح في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الخميس، أن "عبدالعال" تحدث عن المال الساخن، ومراكز التدريب، والدعوات التي تثير علامات استفهام، ما يعني أن المجلس مستهدف.

وأشار إلى أن المجلس له دور مهم في التشريع، وهو علامة مهمة على استقرار مؤسسات الدولة المصرية.
المزيد عن: مصطفى بكري مجلس النواب علي عبدالعال البرلمان
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