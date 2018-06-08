رفع اضراب الاساتذة الجامعيين الباحثين المنفذ منذ 2 جانفي 2018 اثر اتفاق بين النقابة والوزارة

قرر اتحاد الاساتذة الجامعيين التونسيين "اجابة" مساء الخميس، رفع الاضراب الاداري الذي ينفذه الاساتذة الجامعيون الباحثون منذ يوم 2 جانفي 2018، وفق ما اكده المنسق العام المساعد للاتحاد زياد بن عمر ل"وات".

وياتي هذا القرار اثر الاتفاق الحاصل بين اتحاد الاساتذة الجامعيين التونسيين ووزارة التعليم العالي خلال جلسة تفاوض انتظمت اليوم بمقر الوزارة.

واوضح بن عمر ان الوزارة "تعهدت بمقتضى هذا الاتفاق بالرفع بنسبة 75ر0 بالمائة من ميزانية الدولة لفائدة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على مدى 3 سنوات، سيتم تخصيصها للبحث العلمي والتبعات المالية لمراجعة النظام الاساسي للجامعيين الباحثين ولتحسين ظروف العمل".

واضاف ان الاتفاق تضمن ايضا "تعهد الوزارة بفتح باب المناظرات امام الدكاترة العاطلين عن العمل ابتداء من سنة 2019"، بالاضافة الى "تشريك الاتحاد في كل لجان الاصلاح ولجنة صياغة النظام الاساسي الخاص بالاساتذة الجامعيين الباحثين، على ان يتم استكماله في غضون منتصف شهر اكتوبر 2018 والمصادقة عليه قبل موفى سنة 2018".

يشار الى ان منظوري اتحاد الاساتذة الجامعيين التونسيين "اجابة" يخوضون منذ يوم 2 جانفي 2018 اضرابا ادرايا للمطالبة بالترفيع في الأجور وانتداب الدكاترة وزيادة ميزانية البحث العلمي