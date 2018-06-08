ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر عدم تجديد العمل بالاتفاقية القطاعية الممضاة مع " الكنام"

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:27 ص
نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر عدم تجديد العمل بالاتفاقية القطاعية الممضاة مع الكنام
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عدم تجديد العمل بالإتفاقية القطاعية الممضاة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض " الكنام"، التي سينتهي أجلها يوم 20 أكتوبر 2018، وفق بلاغ أصدرته النقابة اليوم الخميس.

وقد قامت بالتنبيه على الصندوق في الآجال القانونية، بقرار عدم تجديد الاتفاقية، لتصبح بذلك لاغية بحلول تاريخ 21 أكتوبر 2018، حسب نص البلاغ.

ودعا المكتب الوطني، أصحاب الصيدليات الخاصة إلى "مزيد الحذر وعدم المجازفة في التعامل مع منظومة الطرف الدافع في ظل التأخير الكبير والمتزايد في خلاص مستحقاتهم وفي ظل عدم وضوح الرؤية بسبب التأخير الحاصل في برنامج إصلاح الصناديق الإجتماعية".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 6:20:04 AM