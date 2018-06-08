نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر عدم تجديد العمل بالاتفاقية القطاعية الممضاة مع " الكنام"

قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عدم تجديد العمل بالإتفاقية القطاعية الممضاة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض " الكنام"، التي سينتهي أجلها يوم 20 أكتوبر 2018، وفق بلاغ أصدرته النقابة اليوم الخميس.





وقد قامت بالتنبيه على الصندوق في الآجال القانونية، بقرار عدم تجديد الاتفاقية، لتصبح بذلك لاغية بحلول تاريخ 21 أكتوبر 2018، حسب نص البلاغ.





ودعا المكتب الوطني، أصحاب الصيدليات الخاصة إلى "مزيد الحذر وعدم المجازفة في التعامل مع منظومة الطرف الدافع في ظل التأخير الكبير والمتزايد في خلاص مستحقاتهم وفي ظل عدم وضوح الرؤية بسبب التأخير الحاصل في برنامج إصلاح الصناديق الإجتماعية".