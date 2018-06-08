جندوبة: انطلاق موسم الحصاد وسط توقعات بانتاج أكثر من مليوني قنطار

أعلن والي جندوبة محمد صدقي بوعون الخميس، من منطقة الجريف بمعتمدية جندوبة، عن انطلاق موسم حصاد الحبوب وسط تقديرات بإنتاج نحو مليوني قنطار منها نحو مليون و700 الف قنطار قمح صلب والبقية موزعة بين القمح اللين، والشعير، والتريتيكال، وموزعة كلها على مساحة تناهز 88 الف هكتار من أصل 187 الف هكتار أراض صالحة للزراعة ومستغلة بنسبة عالية ومن أصل 310 آلاف هكتار المساحة الجملية للولاية.

وبالمناسبة، أكد بوعون، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، على جاهزية الهياكل الفلاحية وبقيّة الاطراف المتدخلة لانجاح هذا الموسم الذي وصفه بالاستثنائي مقارنة بالمواسم الثلاثة المنقضية وببقية جهات البلاد، مستدلا في ذلك بجاهزية مراكز التجميع التي تسع ما يناهز 580 قنطارا موزعة على 15 مركزا من اصل 19 مركز، واجلاء المحصول في اوقات سريعة، واستعداد البنوك لتمكين المنتجين من مستحقاتهم في الاجال دون تاخير، اضافة الى جاهزية اعوان الحماية المدنية للتدخل السريع في حال نشوب الحرائق.

واعتبر، في ذات الوقت، ان ولاية جندوبة، وبناء على ما تمتلكه من مقومات مشجّعة على الانتاج الفلاحي، قادرة على تطوير معدل انتاجية الهكتار من الحبوب الذي لازال ينتظر كثيرا من العمل والدراسات المخبرية.

من جهتها، أكدت رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، مفيدة الشاوش، أن معدل مساهمة ولاية جندوبة في الانتاج الوطني من الحبوب لسنة 2017 بلغ نحو 15 بالمائة بمعدل انتاج لم يتعد 14 قنطار في المناطق البعلية و25 قنطار في المناطق المروية، وهو معدل قابل للزيادة في حال طبق المزارعون مبدأ التداول الزراعي وتحسين البذور باعتبارها احدى اهم محددات الانتاج والانتاجية.

وفي سياق متصل، أكد، حسين اليحياوي، صاحب الضيعة احتضنت موكب اشارة انطلاق موسم حصاد الحبوب بمنطقة الجريف، على أهمية الموسم لهذه السنة خاصة وأن كميات الامطار التي عرفتها الجهة كانت مناسبة لبلوغ معدل انتاج قد يصل في ضيعته الى اكثر من 40 قنطار في الهكتار