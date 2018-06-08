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"مصطفى يونس" يصف جماعة الإخوان بألفاظ خارجة (فيديو)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:49 ص
مصطفى يونس يصف جماعة الإخوان بألفاظ خارجة (فيديو)
الكابتن مصطفى يونس - نجم النادي الأهلي السابق
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نعيم يوسف
 
وصف الكابتن مصطفى يونس، ثورة 25 يناير بأنها "مؤامرة"، رغم نص الدستور على أنها ثورة، مضيفا: "الدستور احنا اللي بنحطه، اللي لا يحرف هو القرآن كلام ربنا".

وقال خلال لقاء له مع برنامج خط أحمر، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، الخميس: "الدستور ده هما عملوه عشان يوقعوا البلد عشان هما حاسين إنهم مش كويسين".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين هم من قاموا ببيع سيناء، ووصفهم بأنهم "يهود مصر"، مشيرا إلى أنه تعرض للتهديد عندما تحدث عن المؤامرة.

وبكى "يونس" على الهواء، واصفا جماعة الإخوان بألفاظ خارجة.


المزيد عن: يبكي مصطفى يونس ثورة يناير الدستور
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