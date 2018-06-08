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"الليجا" تخطف الوصافة من "البوندسليجا" كثاني أكبر دوري تحقيقا للعائدات

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:23 ص
الليجا تخطف الوصافة من البوندسليجا كثاني أكبر دوري تحقيقا للعائدات
الليجا الإسبانية
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وكالات
 

حقق الدوري الإسباني رقماً قياسياً من العائدات في موسم 2016-2017 بـ2.854 مليار يورو، ليصبح ثاني بطولة على مستوى العالم تحقيقاً للأرباح، وينتزع المركز الثاني من الدوري الألماني، ويحل خلف الدوري الإنجليزي.

 

وكشف التقرير السنوي لتمويل كرة القدم الذي تعده شركة ديلوايت الإستشارية، أن هذا يعود لنجاح إستراتيجية البيع المجمع للدوري الإسباني ما أدى لتحقيق نمو 20% في حقوق البث خلال موسم 2016-2017، بعد زيادة 26% في موسم 2015-2016.

 

بالمثل، أبرز التقرير أن الدوري الإسباني كان ثاني مسابقة بين البطولات الكبرى العالمية في موسم 2016-2017، منحا للرواتب بـ1.7 مليار يورو أي بزيادة 14% مقارنة بالموسم الذي سبقه.

 

وأنفق ريال مدريد وبرشلونة 47% من إجمالي رواتب اللاعبين، ما يعادل 30 ضعف ما يدفعه فريق متوسط مثل ليغانيس للاعبيه.

 

ويعد "البريميير ليج" الأكثر تحقيقاً للعائدات بـ5.297 مليار يورو، بينما جاء "البوندسليغا" في المركز الثالث بـ2.793 مليار يورو، ثم "الكالتشيو" بـ2.75 مليار يورو، بينما جاء الـ"ليغ آ" الفرنسي خامساً بـ1.643 مليار يورو.

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