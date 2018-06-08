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مدينة الكاف تعيش على وقع مهرجان المدينة الى غاية يوم 14 جوان

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:26 ص
مدينة الكاف تعيش على وقع مهرجان المدينة الى غاية يوم 14 جوان
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محمد وليد الجموسي
 
 تعيش مدينة الكاف هذا الاسبوع والى غاية يوم 14 جوان على وقع مهرجان المدينة الذي يتضمن مادة ثقافية وفنية متميزة وذات خصوصية تتماشى وطبيعة السهرات والسمر في شهر رمضان، وفق نعمان الحباسي مدير المركب الثقافي الصحبي المسراطي بالجهة.
واعتبر الحباسي في تصريح لمراسل (وات) ان "البرمجة التى نظمتها ادارة المهرجان تستجيب الى تطلعات اهالي الكاف في مجال السمر الرمضاني وتنفتح على عدة فضاءات (خاصة وعمومية) على غرار المؤسسات السجنية ومراكز رعاية المسنيين".
واضاف ان البرمجة "تضم عروضا موسيقية تؤمنها مجموعة "نواثر" للموسيقى وفرقة جلال الورغي وطارق جهاد وعرضا ل"عيساوية" الكاف واخر لفرقة "مالوف" تستور، الى جانب تنظيم معرض للكتاب بالساحة الاولمبية يتواصل الى غاية يوم 28 جوان الجاري وعروض تنشيطية يومية ومسابقات مختلفة".
وبين ان الخصوصيات التى تتميز بها مدينة الكاف "قد ساهمت في اضفاء مسحة من الجمالية التى تشجع على السهر والخروج الى الفضاءات العامة و الخاصة، واستهوت الزائرين الذين غصت بهم المدينة خاصة خلال هذه الايام، بما دفع السلطات المحلية الى اقرار غلق الشارع الرئيسي للمدينة في جزء منه خلال الثلاثة ايام الاخيرة من شهر رمضان، تحسبا لمزيد توافد الزوار على المدينة وتزايد النشاط الاقتصادي والثقافي".


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