أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)

أشعل مطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا، خيمة إحدى حفلات الخيام الرمضانية في حضور كبير من محبي المطربين.





وقدم أوكا وأورتيجا، على مدار أكثر من ساعة متواصلة نخبة من أشهر أغانيهم التي تفاعل معها الحضور، كما اتسمت أجواء الحفل بالبهجة.





ونظم الحفل الذى استمر الى آذان الفجر سيد فتوح ومحمد منير وأحمد صقر.



