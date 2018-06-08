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أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:30 ص
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

 

أشعل مطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا، خيمة إحدى حفلات الخيام الرمضانية في حضور كبير من محبي المطربين. 


وقدم أوكا وأورتيجا، على مدار أكثر من ساعة متواصلة نخبة من أشهر أغانيهم التي تفاعل معها الحضور، كما اتسمت أجواء الحفل بالبهجة. 


ونظم الحفل الذى استمر الى آذان الفجر سيد فتوح ومحمد منير وأحمد صقر.


أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
أوكا وأورتيجا يشعلان إحدى حفلات الخيام الرمضانية (صور)
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