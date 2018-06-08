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داعية سلفي: برنامج رامز جلال إجرامي وغلط شرعا (فيديو)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:19 ص
داعية سلفي: برنامج رامز جلال إجرامي وغلط شرعا (فيديو)
الداعية السلفي سامح عبدالحميد
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نعيم يوسف
 
دافع الداعية السلفي سامح عبدالحميد، عن ارتداء النقاب، مؤكدا أنه أولى من مهاجمة النقاب مهاجمة عمليات التجميل ووضع مساحيق التجميل.

وتابع "عبدالحميد"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، الخميس، أن الفنان رامز جلال استطاع أن يغير شكله ويصبح قريبا من "كوبر" المدير الفني للمنتخب.

من جانبه، رد الإبراشي، قائلا: أنت تستشهد برامز جلال لتبرئة النقاب؟ ليرد الداعية السلفي: "رامز جلال البرنامج بتاعه إجرامي، وغلط شرعا، لأنه فيه رعب، وأصلا هو تمثيلية، ولا أتكلم عن كده، أنا بتكلم عن إنه إزاي تخفى وفعلا شكله قريب من كوبر".


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