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"مصطفى يونس" يبكي على الهواء لهذا السبب (فيديو)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:17 ص
مصطفى يونس يبكي على الهواء لهذا السبب (فيديو)
الكابتن مصطفى يونس - نجم النادي الأهلي السابق
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نعيم يوسف
 
لم يتمالك الكابتن مصطفى يونس نفسه، وبكى على الهواء مباشرة عندما تذكر سيرة والدته التي توفت.

وقال خلال لقاء له مع برنامج خط أحمر، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، إن والدته كانت قدوة له وليس والده، وكانت تقول له دائما: "ابقى قابلني لو نفعت"، فيرد عليها: "بكرا هتقولي مصطفى يونس دا ابني"، وقد تحقق الحلم.

وتابع "يونس": "أنا وأخواتي التسعة، هذه السيدة من أعظم الستات".


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