ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. الجبلاية تعقد اجتماعا مع الشركة الراعية للتنسيق لمران المنتخب

الجمعة 08/يونيو/2018 - 04:08 ص
اليوم.. الجبلاية تعقد اجتماعا مع الشركة الراعية للتنسيق لمران المنتخب
مران المنتخب
طباعة
محمد الصو
 

 

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، اجتماعًا هامًا مع الشركة الراعية ظهر اليوم الجمعة، للتنسيق حول ترتيبات مران المنتخب الوطني الأخير، قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

 

ويأتي الاجتماع من أجل الترتيب لاستقبال عددًا من المسؤولين والفنانين، والذين تم دعوتهم لحضور المران المفتوح مساء غدٍ السبت، لتحفيزهم على تقديم أداء مشرف خلال نهائيات المونديال.

 

ومن المقرر أن يغادر المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، القاهرة مساء الأحد متجهًا إلى روسيا، للمشاركة في كأس العالم حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من السعودية، وروسيا، والأوروجواي.

المزيد عن: منتخب مصر مران المنتخب رياضة اليوم الشركة الراعية الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 4:30:04 AM