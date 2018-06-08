اليوم.. الجبلاية تعقد اجتماعا مع الشركة الراعية للتنسيق لمران المنتخب

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، اجتماعًا هامًا مع الشركة الراعية ظهر اليوم الجمعة، للتنسيق حول ترتيبات مران المنتخب الوطني الأخير، قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

ويأتي الاجتماع من أجل الترتيب لاستقبال عددًا من المسؤولين والفنانين، والذين تم دعوتهم لحضور المران المفتوح مساء غدٍ السبت، لتحفيزهم على تقديم أداء مشرف خلال نهائيات المونديال.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، القاهرة مساء الأحد متجهًا إلى روسيا، للمشاركة في كأس العالم حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من السعودية، وروسيا، والأوروجواي.