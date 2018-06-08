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مي عز الدين تتأكد من خيانة زوجها مع صديقتها المقربة في المسلسل الرمضاني "رسايل"

الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:59 ص
مي عز الدين تتأكد من خيانة زوجها مع صديقتها المقربة في المسلسل الرمضاني رسايل
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شيماء احمد
 


شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "رسايل"، تأكد هالة "مي عز الدين" من خيانة زوجها طارق "خالد سليم" مع صديقتها المقربة منى، وذلك بعد رؤيتها للشال الأخضر الذي شاهدته في الحلم لدى منى في المنزل.


فيما يخرج هاني "رامز أمير" من السجن، ويخبر والده بكل شئ، وعن قراره بالتوبة عن كل تلك المعاصي، بعد أن أخرجه الله من المحنة التي دخل فيها.


وتقابل هالة مهدي وتحكي له عما حدث ليقول لها أنها عليها أن تبحث بنفسها عما وراء الرسالة، لأنها الوحيدة التي تستطيع حل هذه المعضلة.


بينما يذهب الدكتور أسامة وطارق لزيارة أحمد في المدرسة، ويقول له احمد أنه عليه اخباره بشئ عن حادث انتحار زوجته، ولكن في منزله، وعندما يذهبون يبحث أحمد في كتبها ويخرج كتابا مخبأ بداخله مفتاح.


المسلسل من بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد حاتم، مها أحمد ومن إخراج إبراهيم فخر.



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