عاجل.. أوروجواي تتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة مصر بالمونديال

تلقى منتخب أوروجواي لكرة القدم بقيادة تباريز المدير الفني، ضربة موجعة عقب سقوط لويس سواريز مهاجم المنتخب مصابًا خلال مباراة أوزبكستان الودية.

وتعرض سواريز للإصابة في القدم عقب تدخل عنيف مع مدافعي المنتخب الأوزبكي، في الدقيقة 77 من عمر المباراة، وخروجه في الدقيقة 83 بعد عدم استطاعته استكمال المباراة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للآشعة صباح اليوم، لتحديد مدى إصابته وإمكانية لحاقة بمباراة مصر في افتتاح مشواره بنهائيات كأس العالم.

وكان المنتخب الأورجوياني، حقق الفوز على منتخب أوزبكستان، بثلاثية في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من السعودية، وروسيا، ومصر.