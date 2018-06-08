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شاهد.. مشادة بين "الإبراشي" وإحدى ضيوفه بسبب ارتداء النقاب

الجمعة 08/يونيو/2018 - 04:01 ص
شاهد.. مشادة بين الإبراشي وإحدى ضيوفه بسبب ارتداء النقاب
الإعلامي وائل الإبراشي
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نعيم يوسف
 
وقعت مشادة كلامية بين الإعلامي وائل الإبراشي، وراينا هاشم، الكاتبة المنتقبة، حيث اتهم كل منهما الأخر بالإرهاب الفكري.

وحاولت "هاشم" خلال لقاءها مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، الخميس، مناقشة قضية ارتداء النقاب من منظور ديني، إلا أن الإبراشي، رفض مؤكدا أنه يناقشها من منظور مجتمعي، لترد عليه بأنه يمارس عليها الإرهاب الفكري، فقال لها "أنت من تمارسين الإرهاب الفكري".

وشدد على أن هذه المناقشة يريد إبعادها عن الجانب الديني لأن هذا الجانب تم مناقشته سابقا، ولكنه يناقش استخدام النقاب كأداة جريمة، لافتا إلى أنه يتم استخدامه في الخطف والتسول، وغيرها من الجرائم، الأمر الذي أنكرته "هاشم".


المزيد عن: وائل الإبراشي مشادة النقاب العاشرة مساء
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