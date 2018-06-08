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تعرف على أجر عمرو أديب بعد تعاقده مع "mbc bro"

الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:43 ص
تعرف على أجر عمرو أديب بعد تعاقده مع mbc bro
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الفجر الفني
 

تدولت أنباء عن قيمة العقد الذي وقعه الإعلامي عمرو أديب والذي بات بموجبه أغلى إعلامي بالشرق الأوسط، حيث تم الكشف عن حصول أديب، على مبلغ 3 ملايين دولار سنويًا، بجانب 500 ألف دولار مزايا أخرى، تتعلق بالإعلانات والمكافآت. 

كان أديب، وقع رسميًا مع مجموعة "mbc" لتقديم برنامج أسبوعي عبر شاشتها، كما تم التعاقد بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ.




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