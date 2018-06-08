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"أشجان نبيل": هناك حرب على الدين وليس على النقاب (فيديو)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:54 ص
أشجان نبيل: هناك حرب على الدين وليس على النقاب (فيديو)
أشجان نبيل - استشاري الشؤون الأسرية
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نعيم يوسف
 
قالت أشجان نبيل، استشاري الشؤون الأسرية، إن هناك حرب على الدين، ولكن ليس على النقاب أو الحجاب، وهي حرب في السلوك والعادات، والتقاليد والأمراض المجتمعية، يليها المظهر.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، ويقدمه وائل الإبراشي، الخميس، أن هناك رجال كثيرون يرتدون النقاب للتخفي، سواء في العمليات الإرهابية، أو السرقة أو خطف الأطفال.

وأشارت إلى أن الفن أو السينما لا يُظهر الأشياء كما هي، وهذا لا يعني أن كل المنتقبات سيئين.


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