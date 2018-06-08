نجم الزمالك السابق: عبد الله السعيد مستواه تراجع بسبب محمد صلاح

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد لاعب الفراعنة، مستواه متأثر سلبيا نتيجة غياب محمد صلاح لاعب الفريق القومي، خاصة وأن هناك حالة تناغم كبيرة داخل الملعب بين اللاعبين.

وقال تامر في تصريحات لبرنامج "تامر وبشير" على قناة hc، إنه متعجب من عدم انضمام عمرو السولية لاعب الأهلي لقائمة منتخب مصر في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق الأحمر الفترة الماضية.

وتابع أنه يرى أن الجهاز الفني للمنتخب نجح في تحقيق أهدافه المطلوبة منه، والمنتخب هدد مرمى بلجيكا لكن الأزمة كانت في الدفاع.

وكان منتخب مصر تلقى هزيمة ثقيلة أمام بلجيكا 3-0، في المواجهة الودية الأخيرة، قبل انطلاق منافسات كأس العالم روسيا 2018.