ماذا فعل الجمهور مع محمد رمضان لحظة رؤيته في التجمع الخامس ؟ (صور)

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو له أثناء تواجده بمنطقة التجمع الخامس.









وأظهر الفيديو تهافت الجمهور على رمضان، وتطويق سيارته لإلتقاط الصور به تعبيرًا عن فرحهم برؤيته.









وعلق رمضان، على الصورة قائلًا: "فرصة سعيدة مع جمهوري الجميل بالتجمع الخامس".











