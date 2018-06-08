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إيهاب لهيطة: لاعبو المنتخب غاضبون من الهجوم عليهم

الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:16 ص
إيهاب لهيطة: لاعبو المنتخب غاضبون من الهجوم عليهم
منتخب مصر
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إسراء شاكر
 

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن لاعبي الفريق القومي، لديهم حالة غضب واستياء من الهجوم القوي عليهم خلال الفترة الأخيرة.

 

وقال لهيطة في تصريحات لبرنامج "تامر وبشير" على قناة hc، إن اللاعبين يسآلون أنفسهم لماذا كل هذا الهجوم، موضحا أن الفريق القومي دخل في مرحلة الحسم ويجب على الجميع مساندته ودعمه، لأن اللاعبين لديهم رغبة قوية في إسعاد الجماهير المصرية في كأس العالم.

 

وتابع: "هدفنا وجود منتخب مصر في كأس العالم كل 4 سنوات وليس كل 28 عاما"، مؤكدا أن الفريق القومي يستعد بكل قوة للمونديال.

المزيد عن: منتخب مصر محمد صلاح رياضة الهجوم الأخبار الرياضية إيهاب لهيطة أخبار الرياضة
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