إيهاب لهيطة: لاعبو المنتخب غاضبون من الهجوم عليهم

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن لاعبي الفريق القومي، لديهم حالة غضب واستياء من الهجوم القوي عليهم خلال الفترة الأخيرة.

وقال لهيطة في تصريحات لبرنامج "تامر وبشير" على قناة hc، إن اللاعبين يسآلون أنفسهم لماذا كل هذا الهجوم، موضحا أن الفريق القومي دخل في مرحلة الحسم ويجب على الجميع مساندته ودعمه، لأن اللاعبين لديهم رغبة قوية في إسعاد الجماهير المصرية في كأس العالم.

وتابع: "هدفنا وجود منتخب مصر في كأس العالم كل 4 سنوات وليس كل 28 عاما"، مؤكدا أن الفريق القومي يستعد بكل قوة للمونديال.