ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صعود الإنتاج وتوزيع شمال القاهرة لنهائي دورة الكهرباء الرمضانية (صور)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:12 ص
صعود الإنتاج وتوزيع شمال القاهرة لنهائي دورة الكهرباء الرمضانية (صور)
الدورة الرمضانية لقطاع الكهرباء
طباعة
شيماء أمين
 

تأهل فريقا إنتاج القاهرة وتوزيع شمال القاهرة لنهائي الدورة الرمضانية الثانية، والتي تستضيفها شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية.

 

وفاز إنتاج القاهرة في المباراة الأولى على توزيع البحيرة بهدفين نظيفين، بينما فاز توزيع شمال القاهرة على توزيع القناة في اللقاء الثاني بضربات الجزاء 3/1 بعد التعادل في الوقت الأصلي المباراة بهدف لكل فريق.

 

ويواجه مساء اليوم الجمعة، فريق توزيع القناة نظيره توزيع البحيرة على المركزين الثالث والرابع.

 

وحضر الدور قبل النهائي المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب ولفيف من القيادات بالشركة، وقام بإلتقاط الصور التذكارية مع الفرق المشاركة بالبطولة.

 

ويقام النهائي وحفل الختام مساء السبت على ملعب شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية.

صعود الإنتاج وتوزيع شمال القاهرة لنهائي دورة الكهرباء الرمضانية (صور)
صعود الإنتاج وتوزيع شمال القاهرة لنهائي دورة الكهرباء الرمضانية (صور)
صعود الإنتاج وتوزيع شمال القاهرة لنهائي دورة الكهرباء الرمضانية (صور)
صعود الإنتاج وتوزيع شمال القاهرة لنهائي دورة الكهرباء الرمضانية (صور)
صعود الإنتاج وتوزيع شمال القاهرة لنهائي دورة الكهرباء الرمضانية (صور)
صعود الإنتاج وتوزيع شمال القاهرة لنهائي دورة الكهرباء الرمضانية (صور)
صعود الإنتاج وتوزيع شمال القاهرة لنهائي دورة الكهرباء الرمضانية (صور)
صعود الإنتاج وتوزيع شمال القاهرة لنهائي دورة الكهرباء الرمضانية (صور)
صعود الإنتاج وتوزيع شمال القاهرة لنهائي دورة الكهرباء الرمضانية (صور)
المزيد عن: قطاع الكهرباء شركة الكهرباء رياضة رمضاني الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 4:30:04 AM