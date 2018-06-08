صعود الإنتاج وتوزيع شمال القاهرة لنهائي دورة الكهرباء الرمضانية (صور)

تأهل فريقا إنتاج القاهرة وتوزيع شمال القاهرة لنهائي الدورة الرمضانية الثانية، والتي تستضيفها شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية.

وفاز إنتاج القاهرة في المباراة الأولى على توزيع البحيرة بهدفين نظيفين، بينما فاز توزيع شمال القاهرة على توزيع القناة في اللقاء الثاني بضربات الجزاء 3/1 بعد التعادل في الوقت الأصلي المباراة بهدف لكل فريق.

ويواجه مساء اليوم الجمعة، فريق توزيع القناة نظيره توزيع البحيرة على المركزين الثالث والرابع.

وحضر الدور قبل النهائي المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب ولفيف من القيادات بالشركة، وقام بإلتقاط الصور التذكارية مع الفرق المشاركة بالبطولة.

ويقام النهائي وحفل الختام مساء السبت على ملعب شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية.