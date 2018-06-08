ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أوروجواي تمطر شباك أوزبكستان بثلاثية في البروفة الأخيرة قبل لقاء مصر بالمونديال

الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:02 ص
أوروجواي تمطر شباك أوزبكستان بثلاثية في البروفة الأخيرة قبل لقاء مصر بالمونديال
أوروجواي
طباعة
الفجر الرياضي
 

حقق منتخب أوروجواي، فوزا كبيرا على نظيره أوزبكستان، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. ضمن استعدادات الأول لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

 

وجاء هدف السيليستي الأول عبر لاعبه المميز اراسكايتا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

 

وفي الشوط الثاني أضاف لويس سواريز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 73 سجل خوسي ماريا خيمينز هدف أوروجواي الثالث.

 

ويلعب منتخب أوروجواي ضمن المجموعة الأولى بالمونديال رفقة مصر والسعودية وروسيا.


وتواجه أوروجواي منتخب الفراعنة في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، في افتتاح مباريات المنتخبين بالمونديال.

المزيد عن: منتخب مصر مباراة ودية شباك رياضة الأخبار الرياضية أوزبكستان أوروجواي أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 4:30:33 AM