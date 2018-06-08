أوروجواي تمطر شباك أوزبكستان بثلاثية في البروفة الأخيرة قبل لقاء مصر بالمونديال

حقق منتخب أوروجواي، فوزا كبيرا على نظيره أوزبكستان، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. ضمن استعدادات الأول لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وجاء هدف السيليستي الأول عبر لاعبه المميز اراسكايتا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف لويس سواريز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 73 سجل خوسي ماريا خيمينز هدف أوروجواي الثالث.

ويلعب منتخب أوروجواي ضمن المجموعة الأولى بالمونديال رفقة مصر والسعودية وروسيا.





وتواجه أوروجواي منتخب الفراعنة في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، في افتتاح مباريات المنتخبين بالمونديال.