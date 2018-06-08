عاجل.. مصادر لـ"الفجر": أسماء الوزراء المستمرين في حكومة "مدبولي"





أفادت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، بأن الوزراء المستمرين والباقيين في التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.





- الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

- سامح شكري وزير الخارجية.

- الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

- الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

- الدكتور طارق جلال شوقي وزير التربية والتعليم الفني.

- الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

- الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

- عمرو الجارحي وزير المالية.

- المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.

- الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن.

- السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

- المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

- الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

- المهندس شريف فتحي وزير الطيران.

- اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

- المهندس طارق الملا وزير البترول.

- اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

- المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.

- الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.



