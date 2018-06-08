عاجل.. مصادر لـ"الفجر": أسماء الوزراء المستمرين في حكومة "مدبولي"
الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:05 ص
أفادت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، بأن الوزراء المستمرين والباقيين في التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
- الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
- سامح شكري وزير الخارجية.
- الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
- الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
- الدكتور طارق جلال شوقي وزير التربية والتعليم الفني.
- الدكتور هشام عرفات وزير النقل.
- الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
- عمرو الجارحي وزير المالية.
- المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.
- الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن.
- السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.
- المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.
- الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.
- المهندس شريف فتحي وزير الطيران.
- اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- المهندس طارق الملا وزير البترول.
- اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.
- المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
- الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.
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