ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس "تاون جاس": هذه هي الفئات المستهدفة من تقسيط الغاز

الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:58 ص
رئيس تاون جاس: هذه هي الفئات المستهدفة من تقسيط الغاز
المهندس ياسر بهنس - رئيس شركة تاون جاس
طباعة
نعيم يوسف
 
قال المهندس ياسر بهنس، رئيس شركة تاون جاس، إن تكلفة وصول الغاز للمواطنين حوالي 5 آلاف جنيها، يتحمل المواطن منها 33%، وتدفع الدولة الباقي.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، أن هناك منحة من الاتحاد الأوروبي، للعملاء في المناطق الأكثر احتياجا، وفقا لدراسة على متوسط استهلاك الكهرباء خلال عام.

وتابع أن العميل الذي يستحق المنحة هو من متوسط استهلاكه من 50 إلى 300 كيلو وات، وبالتالي سيحصل على منحة قدرها 1500 جنيها لا ترد، ويتبقى حوالي 350 جنيها، سيتم تقسيطها من خلال بنك ناصر دون فوائد.

وشدد على أن هناك العديد من طرق التقسيط لمقدم الغاز، سواء في الشريحة الأكثر احتياجا، التي سوف تقسط الـ350 جنيها، وإذا كان في شريحة مختلفة عن ذلك، من الممكن أن يتم التقسيط على فاتورة استهلاك الكهرباء من خلال البنك الأهلي.
المزيد عن: شركة تقسيط الغاز الاتحاد الأوروبي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 4:30:04 AM