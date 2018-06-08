رئيس "تاون جاس": هذه هي الفئات المستهدفة من تقسيط الغاز



وأضاف خلال لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، أن هناك منحة من الاتحاد الأوروبي، للعملاء في المناطق الأكثر احتياجا، وفقا لدراسة على متوسط استهلاك الكهرباء خلال عام.



وتابع أن العميل الذي يستحق المنحة هو من متوسط استهلاكه من 50 إلى 300 كيلو وات، وبالتالي سيحصل على منحة قدرها 1500 جنيها لا ترد، ويتبقى حوالي 350 جنيها، سيتم تقسيطها من خلال بنك ناصر دون فوائد.



وشدد على أن هناك العديد من طرق التقسيط لمقدم الغاز، سواء في الشريحة الأكثر احتياجا، التي سوف تقسط الـ350 جنيها، وإذا كان في شريحة مختلفة عن ذلك، من الممكن أن يتم التقسيط على فاتورة استهلاك الكهرباء من خلال البنك الأهلي.

قال المهندس ياسر بهنس، رئيس شركة تاون جاس، إن تكلفة وصول الغاز للمواطنين حوالي 5 آلاف جنيها، يتحمل المواطن منها 33%، وتدفع الدولة الباقي.