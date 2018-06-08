حسين السيد يحتفل بعقد قرانه في حضور نجوم المنتخب (صورة)

احتفل حسين السيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، والمعار لصفوف الاتفاق السعودي، بعقد قرانه، مساء الخميس، بحضور عدد من نجوم المنتخب والقلعة الحمراء.

وشهد عقد القران حضور كل من أحمد حجازى وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي.

وكان المطرب رامي جمال، نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها: " كتب كتاب العريس حسين السيد ..ربنا يتمم على خير يارب".