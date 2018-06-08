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حسين السيد يحتفل بعقد قرانه في حضور نجوم المنتخب (صورة)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 02:52 ص
حسين السيد يحتفل بعقد قرانه في حضور نجوم المنتخب (صورة)
عقد قران حسين السيد
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الفجر الرياضي
 

احتفل حسين السيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، والمعار لصفوف الاتفاق السعودي، بعقد قرانه، مساء الخميس، بحضور عدد من نجوم المنتخب والقلعة الحمراء.

 

وشهد عقد القران حضور كل من أحمد حجازى وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي.

 

وكان المطرب رامي جمال، نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها: " كتب كتاب العريس حسين السيد ..ربنا يتمم على خير يارب".

 

حسين السيد يحتفل بعقد قرانه في حضور نجوم المنتخب (صورة)
حسين السيد يحتفل بعقد قرانه في حضور نجوم المنتخب (صورة)
المزيد عن: نجوم المنتخب منتخب مصر رياضة حسين السيد أخبار الرياضة
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