"الفجر الفني" ينشر القائمة الكاملة لـ"جائزة الموسيقى العربية" لعام 2017





تتّبع جائزة الموسيقى العربية معايير عالمية دقيقة مشابهة لتلك التي تعتمدها أهم الجوائز الموسيقية الشهيرة على الصعيد العالمي. تتولّى تننظيم الجائزة مجموعة Music Or Media المتخصصة في الفنون والإعلام وتعتمد بشكل رئيسي على المصداقيّة والدقّة في اختيار أكثر الأسماء نجاحا وتفوّقا في المجال الموسيقي لتكرّم أصحابها على أعمالهم التي قاموا بتقديمها منذ بداية العام وحتى نهايته، انطلاقا من الإحصاءات الدقيقة الناتجة عن مجموعة كبيرة من الإذاعات العربية الرائدة، مرورا بنسبة المشاهدة والاستماع عبر موقع يوتيوب العالمي وأهم التطبيقات الموسيقية الموثوقة، ووصولا إلى آراء الناس الخاصة التي عبّروا عنها خلال تصويتهم على موقع الجائزة الالكتروني الرسمي www.anmaofficial.com .









انطلقت "جائزة الموسيقى العربية" من عاصمة الفن والابداع بيروت خلال العام الماضي ، وكان من المفروض أن تحطّ رحالها هذا العام في العاصمة المصرية القاهرة، لكن بسبب الانتخابات الرئاسية المصرية والبرلمانية اللبنانية، وبسبب بعض الظروف الطارئة تمّ الاستغناء عن الحفل الساهر الذي تقيمه المجموعة لإعلان النتائج وتمّ تسليم الجائزة لمستحقيها على الشكل التالي:





جائزة أفضل نجم عربي: وائل كفوري.





جائزة أفضل أغنية لفنان خليجي: شفت – حسين الجسمي.





جائزة أفضل نجمة عربية: نانسي عجرم.





جائزة أفضل أغنية لفنان مغربي: Let Go - سعد لمجرد.





جائزة أغنية العام: ثلاث دقات - آبو ويسرا.





جائزة الفيديو كليب الاكثر مشاهدة على اليوتيوب: ثلاث دقات - آبو ويسرا.





جائزة أفضل فيديو كليب: عكس اللي شايفنها – اليسا – اخراج انجي الجمّال.





جائزة أفضل تيتر رمضاني : مجبور – ناصيف زيتون.





جائزة أفضل ديو غنائي: ثلاث دقات - آبو ويسرا.





جائزة نجمة التواصل الاجتماعي: نانسي عجرم.





جائزة أفضل أغنية لفنان مصري: ثلاث دقات - آبو ويسرا.





جائزة أفضل أغنية لفنان من المشرق العربي: عم بتعلق فيك – نانسي عجرم.





جائزة ظاهرة العام: آبو





جائزة أفضل ألبوم: وائل كفوري عن ألبوم W.





جائزة الأغنية الأكثر استماعا وتحميلا: عم بتعلق فيك – نانسي عجرم.





جائزة أفضل شاعر غنائي: منير بوعساف.





جائزة أفضل ملحن: فضل سليمان.





جائزة أفضل موزّع موسيقي: عمر صبّاغ.









الإذاعات العربية المعتمدة:





راديو الرابعة إف إم – الإمارات.





راديو مارينا إف إم – الكويت.





إذاعة بانوراما إف إم – السعودية.





إذاعة شدا إف إم – المغرب.





إذاعة موزاييك إف إم – تونس.





إذاعة انرجي إف إم – مصر.





إذاعة أغاني أغاني – لبنان.





إذاعة المدينة إف إم – سوريا.





إذاعة هلا إف إم – الاردن.





إذاعة هلا إف إم – سلطنة عمان.









تعتبر "جائزة الموسيقى العربية" محطة تاريخية مهمة في عالم المـوسـيقى العربية المعاصرة، انطلقت من العاصمة بيروت لتجول الدول العربية الشقيقة في الأعوام المقبلة وفي حفلات ضخمة سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق عبر الموقع الرسمي للجائزة www.officialanma.com لنغيّر مع هذه الجائزة مفهوم التكريمات غير المبرّرة عبر اعتماد عملية حسابية دقيقة تتّبعها أهم الجوائز العالمية وبعيدا عن المحسوبيات والحسابات الضيّقة.











