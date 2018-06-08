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عاجل.. إعلامي يكشف بالأسماء عن الوزراء الراحلين في التعديل الحكومي الجديد

الجمعة 08/يونيو/2018 - 02:50 ص
عاجل.. إعلامي يكشف بالأسماء عن الوزراء الراحلين في التعديل الحكومي الجديد
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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كشف الإعلامي محمد الغيطي، مقدم برنامج "صح النوم" عبر فضائية LTC، عن عدد من أسماء الوزراء المحتمل تغييرهم في التعديل الوزراء الجديد.

وقال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الوزراء الراحلون غالبًا هم: وزير الصحة وقد أخذ أغراضه اليوم، وكل مكتبه يعرف أنه راحل، ووزير الزراعة، ووزير الري، ووزير التجارة والصناعة، ووزير البيئة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الأثار، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والتموين.

عاجل.. إعلامي يكشف بالأسماء عن الوزراء الراحلين في التعديل الحكومي الجديد
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