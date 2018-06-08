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نجم المنتخب يستعين بـ"اليونان" للرد على منتقدي كوبر والفراعنة

الجمعة 08/يونيو/2018 - 02:18 ص
نجم المنتخب يستعين بـاليونان للرد على منتقدي كوبر والفراعنة
منتخب مصر
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ريهام عبد المحسن
 

استشهد سام مرسي نجم المنتخب الوطني باليونان بطل يورو 2004، تعليقاً على تراجع آداء المنتخب تحديدًا في المباريات الودية.

 

وقال مرسي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "كانت مباراة بلجيكا كبيرة ولكننا كنا الأفضل في الشوط الثاني وبلجيكا من الفرق المرشحة في كأس العالم".

 

وأضاف: "نحاول تقديم أفضل ما لدينا وسنحاول إسعاد الجمهور وتسجيل الأهداف في كأس العالم".

 

وتابع: "الجميع مهتم بعودة محمد صلاح لأنه من اللاعبين المهمين في المنتخب وفي البطولات المجمعة كل شئ ممكن أن يحدث بعيداً المباريات الودية وشاهدنا هذا مع اليونان في يورو 2004".

 

واختتم مرسي تصريحاته قائلاً: "بلجيكا من الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم وعلى الجمهور أن يقوم بتشجيعنا وسنقدم شئ مميز في البطولة ونشكركم على دعمكم لنا".

 

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