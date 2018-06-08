عاجل.. الداخلية تعلن تفاصيل غلق محور المشير والتحويلات المرورية

أعلنت وزارة الداخلية، قبل قليل، تفاصيل إغلاق محور المشير ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك في إطار استكمال أعمال إنشاء كوبري امتداد محور المشير غربًا.





وأشارت في بيان لها، إلى أن ذلك يتطلب غلق محور الشهيد أمام حركة المرور بالاتجاهين في الوصلة المحصورة من مسطح كوبري المشير إلى أسفل كوبرى الواحة، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم حتى السادسة صباحًا.





وأوضحت أنه سيتم إجراء التحويلات المرورية، من محور المشير القادم من الأوتوستراد اتجاه الدائري وميدان محمد زكي، ويتم غلق مسطح كوبري المشير وتحويل جميع المركبات إلى كوبري المشير، وامتداد محور المشير يمينًا كوبري الواحة، واستكمال السير اتجاه مناطق المقطم والدائري، ومن محور المشير القادم من مناطق الدائرى وميدان محمد زكي تجاه الأوتوستراد.





كما يتم غلق المحور وتحويل جميع المركبات يمينًا إلى كوبري الواحة واستكمال السير إلى مناطق محور المشير ومدينة نصر والأوتوستراد، وحركة المرور بمخرج كوبري الواحة يمينا لمحور المشير، وغلق منزل كوبري الواحة يمينًا المتجه إلى محور المشير للدوران والعودة تجاه محور المشير





وتتخذ الإدارة العامة لمرور القاهرة، كافة الإجراءات اللازمة، وتعيين الخدمات لمواجهة أي كثافات مرورية وتسيير حركة المرور بالمنطقة.