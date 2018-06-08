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أولياء أمور طلاب مدرسة "بي بي سي" الدولية يستغيثون بـ"التعليم": "صاحب المدرسة طرد أولادنا"

الجمعة 08/يونيو/2018 - 02:15 ص
أولياء أمور طلاب مدرسة بي بي سي الدولية يستغيثون بـالتعليم: صاحب المدرسة طرد أولادنا
مدرسة بي بي سي الدولية بوزارة التعليم
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ريم محمود
 
استغاث أولياء أمور مدرسة "بي بي سي" الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعدما قام صاحب المدرسة بطرد الطلاب والمعلمين منذ أيام قليلة، وعدم إعطاء المعلمين حقهم ورواتبهم منذ شهر 6 الماضي حتى الآن.

وقال أولياء الأمور لـ"الفجر"، إن القرار جاء من صاحب المدرسة، رغم إصدار وزارة التربية والتعليم قرار بعدم غلق المدرسة، حيث أكدت الوزارة فى بيان صحفي لها من قبل أن صاحب المدرسة لا يحق له قانونيًا غلقها وتشريد الطلاب.

كانت بداية القصة فى يناير الماضي، عندما أعلن مجلس ادارة بي بي سي الدولية، عن قراره بإغلاق المدرسة بشكل نهائي، موضحا أن العام الدراسي الجاري سوف يكون هو العام الأخير والنهائي للعمل بالمدرسة في رسالتها التعليمية التي استمرت ٣٢ عاما.

وأضاف البيان، أن الظروف قد حكمت بهذا القرار، بعد أن أخرجت المدرسة تباعا أقوى الأجيال المرموقة والشخصيات التي يشرف بها المجتمع، طبقا للبيان.

وتابع البيان: " المدرسة أنشأت عام 1986 وكانت أول مدرسة تنشأ في الصحراء، فتم إنشاؤها على طريق مصر - بلبيس الصحراوي، واشترت المدرسة مساحة الأرض المقامة عليها بسعر مليون جنيه للفدان، وأقيمت على الطراز السويسري، وكانت من أوائل المدارس التي تعتمد على هذا الطراز في التصميم، وبعد عام من إنشائها اكتسبت سمعة طيبة، وكانت تقبل 300 طالب فقط في العام
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