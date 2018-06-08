لهيطة: صلاح يتحسن وأتمنى عدم الضغط عليه

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم المنتخب يتحسن، متمنيا عدم الضغط عليه في كأس العالم.

وقال لهيطة في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "حاولنا تقديم شئ يشرف مصر وخضنا مبارتين في منتهى الأهمية أمام كولومبيا وبلجيكا".

وأضاف: "المعسكر كان ممتازاً وحرصت على توافر كل شئ للاعبين يعيشون فيه مع فرقهم".

وتابع: "سنسافر إلى روسيا يوم 10 يونيو الجاري وسيكون أول تدريب لنا في نفس اليوم مساءًا وسيشهد حضور جماهيري".

وأردف قائلاً: "بروزني من أفضل المدن الروسية للمنتخب من حيث الإقامة للمنتخب".

واختتم لهيطه تصريحاته قائلاً: " محمد صلاح يتحسن بشكل جيد وهناك حماس كبير منه وأتمنى عدم الضغط عليه لأنه يتمنى اللعب وألا تداهمه الإصابات".