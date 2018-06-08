لهيطة: صلاح يتحسن وأتمنى عدم الضغط عليه
الجمعة 08/يونيو/2018 - 02:14 ص
ريهام عبد المحسن
أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم المنتخب يتحسن، متمنيا عدم الضغط عليه في كأس العالم.
وقال لهيطة في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت":
"حاولنا تقديم شئ يشرف مصر وخضنا مبارتين في منتهى الأهمية أمام كولومبيا وبلجيكا".
وأضاف: "المعسكر كان ممتازاً وحرصت على توافر كل شئ
للاعبين يعيشون فيه مع فرقهم".
وتابع: "سنسافر إلى روسيا يوم 10 يونيو الجاري وسيكون
أول تدريب لنا في نفس اليوم مساءًا وسيشهد حضور جماهيري".
وأردف قائلاً: "بروزني من أفضل المدن الروسية للمنتخب
من حيث الإقامة للمنتخب".
واختتم لهيطه تصريحاته قائلاً: " محمد صلاح يتحسن بشكل
جيد وهناك حماس كبير منه وأتمنى عدم الضغط عليه لأنه يتمنى اللعب وألا تداهمه الإصابات".