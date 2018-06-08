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لهيطة: صلاح يتحسن وأتمنى عدم الضغط عليه

الجمعة 08/يونيو/2018 - 02:14 ص
لهيطة: صلاح يتحسن وأتمنى عدم الضغط عليه
إيهاب لهيطة
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ريهام عبد المحسن
 

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم المنتخب يتحسن، متمنيا عدم الضغط عليه في كأس العالم.

 

وقال لهيطة في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "حاولنا تقديم شئ يشرف مصر وخضنا مبارتين في منتهى الأهمية أمام كولومبيا وبلجيكا".

 

وأضاف: "المعسكر كان ممتازاً وحرصت على توافر كل شئ للاعبين يعيشون فيه مع فرقهم".

 

وتابع: "سنسافر إلى روسيا يوم 10 يونيو الجاري وسيكون أول تدريب لنا في نفس اليوم مساءًا وسيشهد حضور جماهيري".

 

وأردف قائلاً: "بروزني من أفضل المدن الروسية للمنتخب من حيث الإقامة للمنتخب".

 

واختتم لهيطه تصريحاته قائلاً: " محمد صلاح يتحسن بشكل جيد وهناك حماس كبير منه وأتمنى عدم الضغط عليه لأنه يتمنى اللعب وألا تداهمه الإصابات".

 

المزيد عن: محمد صلاح رياضة الأخبار الرياضية إيهاب لهيطة إصابة محمد صلاح أخبار الرياضة
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