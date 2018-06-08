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مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 02:00 ص
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 


أحيا النجم السوري مجد القاسم، حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة ، بحضور عدد من جمهوره و محبيه.


وقد قدم "القاسم" عددًا من اجمل أغانيه  الطربية القديمة ، من بينها : "على رمش عيونها"،  "يارايق"،  "المرسيدس"،  "غمض عنيك" ، وغيرها من الأغاني الجميلة التي أطربت الحضور.

مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
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