مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)





أحيا النجم السوري مجد القاسم، حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة ، بحضور عدد من جمهوره و محبيه.









وقد قدم "القاسم" عددًا من اجمل أغانيه الطربية القديمة ، من بينها : "على رمش عيونها"، "يارايق"، "المرسيدس"، "غمض عنيك" ، وغيرها من الأغاني الجميلة التي أطربت الحضور.