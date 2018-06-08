مجد القاسم يحيي حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة (صور)
الجمعة 08/يونيو/2018 - 02:00 ص
عبدالحافظ حمدي
أحيا النجم السوري مجد القاسم، حفل سحور رمضاني بأحد كافيهات مصر الجديدة ، بحضور عدد من جمهوره و محبيه.
وقد قدم "القاسم" عددًا من اجمل أغانيه الطربية القديمة ، من بينها : "على رمش عيونها"، "يارايق"، "المرسيدس"، "غمض عنيك" ، وغيرها من الأغاني الجميلة التي أطربت الحضور.
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