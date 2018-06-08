ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد صلاح يشاهد مران المنتخب الأخير من خارج الملعب

الجمعة 08/يونيو/2018 - 01:56 ص
محمد صلاح يشاهد مران المنتخب الأخير من خارج الملعب
محمد صلاح
طباعة
محمد الصو
 

قرر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، على حضور المران الختامي للفراعنة استعدادًا للسفر إلى روسيا للمشاركة في المونديال.

 

ومن المُنتظر أن يشاهد صلاح، مران المنتخب الوطني والذي يقام مساء غد السبت، على ملعب القاهرة الدولي، من على دكة البدلاء لعدم تفاقم إصابته الأخيرة بالكتف والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي توج بها الأخير للمرة التالتة على التوالي.

 

وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور صلاح للمران الأخير، بسبب وجود عدد كبير من المسؤولين والفنانين، والذين تم دعوتهم لحضور المران المفتوح مساء السبت.

 

ويستعد المنتخب الوطني، للسفر مساء الأحد المقبل إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من السعودية، وروسيا، والأورواجوي، في البطولة التي ستقام في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.

المزيد عن: مران المنتخب محمد صلاح رياضة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 2:50:26 AM