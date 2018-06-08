محمد صلاح يشاهد مران المنتخب الأخير من خارج الملعب

قرر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، على حضور المران الختامي للفراعنة استعدادًا للسفر إلى روسيا للمشاركة في المونديال.

ومن المُنتظر أن يشاهد صلاح، مران المنتخب الوطني والذي يقام مساء غد السبت، على ملعب القاهرة الدولي، من على دكة البدلاء لعدم تفاقم إصابته الأخيرة بالكتف والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي توج بها الأخير للمرة التالتة على التوالي.

وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور صلاح للمران الأخير، بسبب وجود عدد كبير من المسؤولين والفنانين، والذين تم دعوتهم لحضور المران المفتوح مساء السبت.

ويستعد المنتخب الوطني، للسفر مساء الأحد المقبل إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من السعودية، وروسيا، والأورواجوي، في البطولة التي ستقام في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.