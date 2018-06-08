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شاهد.. مفتي القاعدة يدعو للجهاد ضد المصريين والإماراتيين

الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:56 ص
شاهد.. مفتي القاعدة يدعو للجهاد ضد المصريين والإماراتيين
الصادق الغرياني - مفتي تنظيم القاعدة في ليبيا
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نعيم يوسف
 
حرض الصادق الغرياني، مفتي تنظيم القاعدة في ليبيا، على كل من مصر وفرنسا والإمارات.

ودعا في مقطع فيديو بثت قناة "ON Live" الفضائية - جزء منه من أسماهم بـ"المجاهدين" إلى نصرة مدينة درنة الليبية، من خلال تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح مصرية وإماراتية وفرنسية.

وقال: "كيف طابت أنفسكم وأنتم ترون أطفال درنة ونساءها وثوارها يعتدى عليهم من قوات عدوة، فرنسية، أعداكم في الدين.. جهادهم واجب وقتالهم واجب.. وكذلك من هم في حكمهم من المسلمين من الإماراتيين والمصريين".


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