شاهد.. مفتي القاعدة يدعو للجهاد ضد المصريين والإماراتيين



ودعا في مقطع فيديو بثت قناة "ON Live" الفضائية - جزء منه من أسماهم بـ"المجاهدين" إلى نصرة مدينة درنة الليبية، من خلال تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح مصرية وإماراتية وفرنسية.



وقال: "كيف طابت أنفسكم وأنتم ترون أطفال درنة ونساءها وثوارها يعتدى عليهم من قوات عدوة، فرنسية، أعداكم في الدين.. جهادهم واجب وقتالهم واجب.. وكذلك من هم في حكمهم من المسلمين من الإماراتيين والمصريين".









حرض الصادق الغرياني، مفتي تنظيم القاعدة في ليبيا، على كل من مصر وفرنسا والإمارات.