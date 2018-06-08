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محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 01:44 ص
محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير أرض النفاق (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

احتفل أبطال وصناع مسلسل "أرض النفاق" بانتهاء تصوير المسلسل بـ"استوديو العدل بشبرامنت"، وحضر الاحتفال كل من محمد هنيدي، هنا شيحة، محمد ثروت، محمد محمود، جمال العدل، ماندو العدل. 


وقام الحضور بالاحتفال بالانتهاء عن طريق تقطيع تورتة العمل، بجانب التقاط عدد كبير من الصور التذكارية. 


مسلسل "أرض النفاق" بطولة محمد هنيدي، ويشاركه البطولة نخبة مميزة من النجوم منهم : «الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، هنا شيحة، نهى صالح، سلوى محمد علي، نجوى فؤاد، محمد ثروت، ومحمود حافظ، الفنان القدير سامي مغاوري، أعاد صياغة الرواية الكاتب أحمد عبدالله، من إنتاج العدل جروب، إخراج سامح عبد العزيز ومحمد العدل.



محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يحتفل بانتهاء تصوير "أرض النفاق" (صور)
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